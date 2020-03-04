أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، أهمية وجود محامي للنزيل (بدور الملاحظة الاجتماعية) لمراجعة إجراءات قضيته ومساعدته قانونيًّا، مشددًا على ضرورة تطبيق نظام الأحداث والأخذ بكل النصوص الضامنة لحقوق الحدث والتي تسهم في تأهيله.
جاء ذلك خلال تفقد العواد، اليوم الأربعاء، لدار الملاحظة الاجتماعية بمدينة الرياض اطلع خلالها على أوضاع أماكن إيواء النزلاء، والخدمات التعليمية والتدريبية المقدمة لهم.
ونوّه العود بالجهود المبذولة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومستوى الخدمات التي تقدمها، مؤكدًا أهمية مواصلة تعزيز برامج التأهيل والتدريب للنزلاء بما يضمن إعادة إدماجهم في المجتمع، وعلى أهمية توسيع الاعتماد على العقوبات البديلة، كإحدى وسائل الإصلاح والتقويم، مؤكدًا أهمية تكريس اللجوء إلى التدابير غير الاحتجازية بالنسبة للمتهمين، بما يضمن عدم اللجوء إلى التوقيف أو السجن إلا في أضيق الحدود.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. العواد: يجب الحرص على توفير محامٍ لنزلاء دور الملاحظة وتطبيق نظام الأحداث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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