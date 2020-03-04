الصحة تؤكد عدم تسجيل أية حالات إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أكَّدت وزارة الصحة، التأكيد على عدم تسجيل أية حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، عبر «تويتر»، لم تسجل خلال الـ24 ساعة الماضية، أية حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس حول العالم، بلغ (93161) شخصًا معظمهم في الصين، تعافى منهم (50690).

وكشف وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن استقرار حالة المواطن المصاب بفيروس كورونا، وأكد الوزير «سلامة 51 شخصًا من المخالطين المقربين للمصاب»، مشيرًا إلى أنه تم حصر جميع المخالطين للمريض وعددهم 70؛ حيث تم أخذ عينات 51 شخصًا من المقربين منه وظهرت جميعها سلبية، على أن يتم فحص إعلان نتائج البقية لاحقًا، مع متابعة جميع حالات المخالطين خلال الأسابيع المقبلة؛ لضمان سلامتهم وعدم ظهور أي أعرض.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت- أمس الأول الإثنين- ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19، لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين».

وحسب الوزارة: «لم يفصح المواطن عند المنفذ السعودي عن تواجده»، وأنه «في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال أحد فرق مكافحة العدوى لمباشرة الحالة».

وأضافت وزارة الصحة، أن «فرق مكافحة العدوى بادرت في الحال بالتحرك للكشف على المواطن، وأخذت عيّنة للفحص المخبري، التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس»، وطمأنت الجميع بأن «الحالة معزولة حاليًا في المستشفى، وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية، وفق الإجراءات الصحية المعتمدة».

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ووفق وزارة الصحة، فقد «جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العيّنات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص».

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