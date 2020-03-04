5 شروط للتبليغ عن تغيب العمالة المنزلية عبر منصة أبشر

جددت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن تغيب «تسجيل هروب» العمالة المنزلية، حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبة.

وأوضحت منصة أبشر، عبر حسابها على موقع تويتر، أنه يمكن التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية آليا، من خلال خدمات مديرية الجوازات المقدمة عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية «منصة أبشر».

وتمكن خدمة التبليغ عن تغيّب العمالة المنزلية عبر منصة أبشر، صاحب العمل من تسجيل بلاغ التغيب (الهروب) إلكترونيًّا.

شروط خدمة التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية

وأوضحت منصة أبشر، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه يجب التحقق من الشروط التالية أثناء تسجيل بلاغ التغيب:

أن تكون الإقامة سارية المفعول. يكون بلاغ التغيب مرة واحدة فقط لكل مكفول. لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب من منصة أبشر، وإنما بمراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يومًا من تاريخ بلاغ التغيب. إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يومًا لا يتم إلغاؤه نهائيًّا، ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويُرحل ويُمنع من دخول المملكة. أن لا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل.

وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت تطبيق أبشر الإلكتروني، ليتيح للمواطنين السعوديين والمقيمين إجراء المعاملات الخاصة فيهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات.

ويربط تطبيق أبشر بين كل القطاعات الحكومية إلكترونيًّا، ويخدم حوالي 11 مليون مشترك ويقدم 160 خدمة إلكترونية ويقدم الخدمات مجانًا على مدار 24 ساعة.

واجبات على العمالة المنزلية

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، 9 واجبات على العمالة المنزلية ينبغي الالتزام بها، هي كالآتي:

أن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد . أن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه . أن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل، وأفراد أسرته . ألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن . أن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص الذين في المنزل، والتي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير . ألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع . ألا يعمل لحسابه الخاص . ألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة، وألا يتدخل فيما يخصهم . أن يحترم الدين الإسلامي، ويلتزم بالأنظمة المعمول بها في المملكة وعادات المجتمع السعودي وتقاليده، وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة .

8 حقوق للعمالة المنزلية على صاحب العمل

في المقابل حددت لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، حقوق للعمالة المنزلية يبنغي على صاحب العمل الالتزام بها، وهي كالتالي :

ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه، إلا في حالات الضرورة بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافًا جوهريًّا عن عمله الأصلي . ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية . أن يدفع الأجر المتفق عليه في نهاية كل شهر هجري لعامل الخدمة المنزلية ما لم يتفق الطرفان- كتابةّ على خلاف ذلك . أن يدفع الأجر ومستحقاته نقدًا أو بشيك ويوثق ذلك كتابةّ ما لم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد . أن يوفر سكنًا مناسبًا لعامل الخدمة المنزلية . أن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يوميًّا . أن يحضر بنفسه- أو بإنابة غيره- أمام اللجنة في المواعيد التي تحددها للنظر في المطالبة المقدمة ضده . ألا يؤجر خدمة عامل الخدمة المنزلية أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.

حقوق الراحة والإجازة للعمالة المنزلية

ونصت المادة الثامنة من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، على أنه يجوز لعامل الخدمة المنزلية الحصول على يوم للراحة الأسبوعية بحسب ما يتفق عليه الطرفان في العقد .

ووفقًا للمادة التاسعة من اللائحة لا يجوز الخصم من أجر عامل الخدمة المنزلية، إلا في الحالات الآتية وبما لا يتجاوز نصف الأجر:

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تكاليف ما أتلفه عمدًا أو إهمالًا.

سلفة حصل عليها من صاحب العمل

تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده مالم يكن قد نص في الحكم القضائي، أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على نصف الأجر.

ونصت المادة العاشرة من اللائحة على أن عامل الخدمة المنزلية، يستحق إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر إن أمضى سنتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة .

ويستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مرضية مدفوعة الأجر، لا تزيد مدتها على ثلاثين يومًا في السنة بموجب تقرير طبي يثبت حاجته إلى الإجازة، وفقا لما نصت عليه المادة الحادية عشرة من لائحة عمالة الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

ونصت اللائحة في المادة الثانية عشرة على أن تقدم الرعاية الصحية لعامل الخدمة المنزلية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة.

حالات البلاغ عن العمالة المنزلية

وأوضحت اللائحة أنه في حالة ترك عامل الخدمة المنزلية العمل، على صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله وعلى مركز الشرطة المبلغ القيام بما يأتي :

إبلاغ إدارة الجوازات بترك العامل للعمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة. إفادة مكتب العمل بذلك للتأكد من أنه ليس للعامل دعوى ضد صاحب العمل أو لصاحب العمل دعوى ضد العامل، وعندما تكون هناك دعوى فعلى مكتب العمل إفادة إدارة الجوازات بذلك تزويد المبلغ بنسخة من بلاغ ترك العمل .

كما حددت لائحة عمال الخدمة المنزلية، حالات انتهاء أو فسخ العقد، موضحة أنه إذا كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع، أو من قبل عامل الخدمة المنزلية لسبب مشروع، يجب على صاحب العمل أن يتحمل دفع قيمة تذكرة السفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى بلده .

ونصت المادة السادسة عشرة من اللائحة على أنه يستحق عامل الخدمة المنزلية مكافأة نهاية خدمة، قيمتها أجر شهر إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية.

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