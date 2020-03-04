تعتزم غرفة الرياض، ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل؛ بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، ممثلة بأكاديمية الزكاة والدخل، إطلاق برنامج تدريبي مجاني تحت مسمى «محاسبة الزكاة والضرائب»؛ لتأهيل 1000 شاب وشابة من الباحثين عن العمل.
وينطلق البرنامج، خلال الفترة من 14 إلى 26 مارس الجاري، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الغرفة التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل والمساعدة في تلبية احتياجات القطاع الخاص من الكفاءات الوطنية.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري، أن تنظيم البرنامج يأتي ضمن مبادرات الغرفة لتأهيل الباحثين عن العمل في عددٍ من القطاعات، موضحًا أن البرنامج يستهدف تدريب وتأهيل المشاركين فيه لشغل الوظائف المتاحة في مجال محاسبة الزكاة والضرائب.
وقال الشتري، إن محاور البرنامج تغطي عددًا من المجالات، هي (الزكاة الشرعية، وضريبة السلع الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل والاستقطاع)، لافتًا إلى أن الغرفة ستواصل تبني المبادرات التدريبية والتأهيلية، التي تستهدف توفير الكفاءات والكوادر الوطنية في المجالات المختلفة، التي تحتاج إليها السوق.
وأكَّد الشتري، أن الغرفة ستواصل مساندة جهود الدولة لتحقيق متطلبات المرحلة الحالية من البناء الوطني والتنموي، وبما يدعم أهداف ومبادئ (رؤية المملكة 2030).
والتسجيل في البرنامج عبر الرابط بالضغط هنا.
اقرأ أيضًا:
«تعليم الرياض» يعلن موعد عودة الدوام الصيفي بالمدارس
كانت هذه تفاصيل خبر غرفة الرياض تنظم برنامجًا لتأهيل 1000 شاب وفتاة من الباحثين عن العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.