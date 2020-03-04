غرفة الرياض تنظم برنامجًا لتأهيل 1000 شاب وفتاة من الباحثين عن العمل

تعتزم غرفة الرياض، ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل؛ بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، ممثلة بأكاديمية الزكاة والدخل، إطلاق برنامج تدريبي مجاني تحت مسمى «محاسبة الزكاة والضرائب»؛ لتأهيل 1000 شاب وشابة من الباحثين عن العمل.

وينطلق البرنامج، خلال الفترة من 14 إلى 26 مارس الجاري، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الغرفة التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل والمساعدة في تلبية احتياجات القطاع الخاص من الكفاءات الوطنية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري، أن تنظيم البرنامج يأتي ضمن مبادرات الغرفة لتأهيل الباحثين عن العمل في عددٍ من القطاعات، موضحًا أن البرنامج يستهدف تدريب وتأهيل المشاركين فيه لشغل الوظائف المتاحة في مجال محاسبة الزكاة والضرائب.

وقال الشتري، إن محاور البرنامج تغطي عددًا من المجالات، هي (الزكاة الشرعية، وضريبة السلع الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل والاستقطاع)، لافتًا إلى أن الغرفة ستواصل تبني المبادرات التدريبية والتأهيلية، التي تستهدف توفير الكفاءات والكوادر الوطنية في المجالات المختلفة، التي تحتاج إليها السوق.

وأكَّد الشتري، أن الغرفة ستواصل مساندة جهود الدولة لتحقيق متطلبات المرحلة الحالية من البناء الوطني والتنموي، وبما يدعم أهداف ومبادئ (رؤية المملكة 2030).

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والتسجيل في البرنامج عبر الرابط بالضغط هنا.

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