محافظ جدة يجتمع مع مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية

كما اطلع الأمير مشعل بن ماجد على احصائيات ومؤشرات التوظيف والتدريب بمنظومة سوق العمل بمحافظة جدة للجنسين. فيما أكد على أهمية توطين الوظائف بمحافظة جدة ومتابعتها والعمل على برامج تدريب وتأهيل الشباب والشابات لسوق العمل للإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، في تنمية الإنسان والمكان, وتمكين أبناء وبنات مجتمعنا تعزيزا لإيجاد فرص عمل وخطة لإحلال الوظائف وتمكين المواطنين والمواطنات منها.
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