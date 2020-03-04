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محافظ جدة يجتمع مع مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية

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اجتمع محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، مع مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبد الله الجعويني وعدد من مسؤولي الصندوق. وقدّم الجعويني لمحافظ جدة تقريراً عن مسيرة الصندوق خلال العقدين الماضية وبرامج الدعم التي يقدمها الصندوق ومنها دعم التوظيف والتدريب والشراكات مع الأكاديميات والمعاهد، والوضع الراهن في التركيز على المعيار الكمي وجانبي العرض والطلب للقوى العاملة, بالإضافة إلى دعم التوجهات الجديدة في التطوير والتحسين بتمكين القطاع الأهلي من توفير وظائف مستدامة للسعوديين والموائمة بين الباحثين عن عمل وفرص العمل المناسبة، ورفع مهارات وتنافسية القوى العاملة الوطنية وإقامة ورش عمل لبناء الخطة للأعوام القادمة.

كما اطلع الأمير مشعل بن ماجد على احصائيات ومؤشرات التوظيف والتدريب بمنظومة سوق العمل بمحافظة جدة للجنسين. فيما أكد على أهمية توطين الوظائف بمحافظة جدة ومتابعتها والعمل على برامج تدريب وتأهيل الشباب والشابات لسوق العمل للإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، في تنمية الإنسان والمكان, وتمكين أبناء وبنات مجتمعنا تعزيزا لإيجاد فرص عمل وخطة لإحلال الوظائف وتمكين المواطنين والمواطنات منها.


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