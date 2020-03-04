السعودية اليوم / محافظ الحرث يدشن عمل فرق حملة التوعية بحمى الضنك



الحرث ٩ رجب ١٤٤١هـ الموافق ٤ مارس ٢٠٢٠ م واس

دشن محافظ الحرث إبراهيم الألمعي , اليوم عمل الفرق الميدانية بحملة التوعية بمكافحة حمى الضنك بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

ووقف على جاهزية الفرق المشاركة بالحملة من إدارة شؤون المراكز بالقطاع الجنوبي وبعض الدوائر الحكومية والمتطوعين من جامعة جازان , آملا أن تحقق الحملة أهدافها وأن تتكلل الجهود المشتركة التي تبذلها الفرق لمكافحة مرض حمى الضنك بالنجاح .

// انتهى //

19:37ت م

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