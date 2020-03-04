

محايل 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

تفقد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي ويرافقه عدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية اليوم، مركز " حميد العلايا " التابع للمحافظة، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف المراكز والقرى التابعة للمحافظة.

واستمع المحافظ خلال جولته التفقدية لشرح من رئيس المركز يحيى بن علي الحياني عن الخدمات المقدمة لأهالي تلك القرى من المشروعات التنموية والخدمات البلدية، واحتياجات ومتطلبات القرى من المشروعات.

وأكد " الفلقي " أن الجولة جاءت بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير للوقوف على احتياجات المواطنين بمختلف محافظات ومدن وقرى المنطقة.

// إنتهى//

19:25ت م

0281





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ محايل المكلف يتفقد مركز " حميد العلايا " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.