السعودية اليوم / محافظ الدرب يرأس الاجتماع المحلي في جلسته الثانية بمركز ريم



الدرب 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

رأس محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني اليوم اجتماع المجلس المحلي فى الجلسة الثانيه للعام 1441هـ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز ريم.

وتم خلال الاجتماع استعراض محضر الجلسة السابقة ودراسة جدوى المشاريع ومناقشة المشاريع المتعثرة واحتياجات المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

ودعا المحافظ مديري الجهات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي للتعاون فيما يخدم المصلحة العامة، ويلبي حاجة المواطنين وزوار المحافظة ، انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص دائمًا على راحة المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.

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19:23ت م

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