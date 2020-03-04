السعودية اليوم / إيقاف الحركة مؤقتا بمنفذ غدامس مع الجزائر



طرابلس 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

أفاد مدير منفذ غدامس الليبي البري مع الجزائر العميد عبد الفتاح الحبيب بإيقاف حركة المسافرين والبضائع مؤقتا بالمنفذ.

وأوضح الحبيب في تصريح صحفى أن الإيقاف جاء نتيجة لعدم وجود الحد الأدنى من التدابير الصحية بالمنفذ لمواجهة فايروس كورونا، خصوصا بعد تسجيل حالات إصابة في الجزائر ودول الجوار.

وناشد مدير المنفذ السلطات الليبية توفير المعدات الصحية اللازمة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، نافيًا في الوقت ذاته تسجيل أي حالة إصابة بين المسافرين.

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19:17ت م

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