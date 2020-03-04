السعودية اليوم / مسقط: ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 15 حالة



مسقط 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد، مرتبطة بالسفر إلى إيران، حالتان منها من الجنسية الإيرانية وحالة واحدة من المواطنين وجميعهم يخضعون للحجر الصحي.

وأوضحت الوزارة أن العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة بلغ 15 حالة، مؤكدةً أن حالتين تم شفاؤهما تماماً بينما حالة البقية مستقرّة.

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19:16ت م

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