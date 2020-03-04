السعودية اليوم / جامعة الإعمال والتكنلوجيا تقيم ورشة "مبادرة بلسان عربي"



جدة 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

أقامت جامعة الإعمال والتكنلوجيا ورشة "مبادرة بلسان عربي" ، بالشراكة مع النادي الأدبي وجمعية الثقافة والفنون بجدة وإدارة الجوازات بمنطقة مكة المكرمة ، وذلك ضمن مبادرة ملتقى مكة الثقافي.

وشارك في الورشة رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنلوجيا الدكتور عبدالله دحلان ، ومديرها الدكتور اسامة الجنابي ، ورئيس النادي الأدبي الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي ، ومدير جمعية الثقافة والفنون محمد آل صبيح ، والمشرف على المبادرة الدكتور فهد الشريف ، وعدد من المختصين والمهتمين.

وتناولت الورشة عدة محاور طرح حول مبادرات الجهات المشاركة في ملتقى مكة الثقافي وسبل تطويرها ، وتم طرح العديد من التوصيات والتأكيد على وضع جدول زمني لتنفيذ المبادرات وتجويد مخرجاتها.

// انتهى //

19:14ت م

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