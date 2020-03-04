السعودية اليوم / تعليم القطيف يختتم البرنامج التدريبي "قيادة عمليات التغيير"



القطيف 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

اختتم مكتب التعليم بمحافظة القطيف ممثلاً في إدارة التدريب والابتعاث اليوم البرنامج التدريبي "قيادة عمليات التغيير " بمشاركة 26 متدرباً، الذي أقيم في مقر مدرسة الدهناء الابتدائية بعنك لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح رئيس شعبة القيادة المدرسية بمكتب تعليم القطيف عبد الله بن سالم الشهري أن البرنامج التدريبي يستهدف قادة ووكلاء مدارس المحافظة، ويهدف لإكساب القيادات المهارات والخبرات اللازمة لتحقيق فاعليتهم كقادة للتغيير، منوهًا بأهمية الدور المناط بقادة ووكلاء المدارس في إحداث نقلة نوعية لمستوى الأداء التربوي والتعليمي بما يواكب متغيرات العصر وما يستجد على الساحة التربوية.

واشتمل البرنامج التدريبي على عدد من المحاور منها: كيف تصنع القائد، وصفات ومهارات القائد، ومفهوم التغيير ومنطلقاته، وصفات قائد التغيير، ومهارات أساسية للتغيير، وأمثلة عن التغيير داخل المدرسة، ومقاومة التغيير، وتكوين فريق التغيير، ومجالات التغيير من خلال قائمة الأولويات، ومتابعة التغيير وتقويمه.

وفي الختام كرّم رئيس الشعبة المتدربين المشاركين وسلمهم شهادات حضور إتمام الدورة، موجهًا شكره وتقديره لقائد مدرسة الدهناء على استضافة البرنامج.

// انتهى //

19:02ت م

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