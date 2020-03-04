السعودية اليوم / بريطانيا تخصص صندوق لتطوير ماكينات كهربائية تعمل في أكثر المجالات الصناعية تلويثاً للبيئة



لندن 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن تخصيص مبلغ 36.7 مليون جنية إسترليني لتمويل برامج تطوير ماكينات كهربائية بديلة للماكينات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري لتعمل في أكثر المجالات تلويثاً للبيئة.

وأوضح وزير الأعمال البريطاني ألوك شرما في بيان اليوم أن الثورة الكهربائية تمثل فرصة لقطاعات النقل في البلاد لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وستساعد في تحقيق أهداف المملكة المتحدة الرامية إلى تقليل الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2050م.

وسيتم وفقاً للبيان استخدام 30 مليون جنيه إسترليني من المبلغ لإنشاء 4 مراكز جديدة متطورة للتميّز مقرها في نيوبورت ونوتنجهام وستراثكلايد وسندرلاند تجمع رواد تغير المناخ للبحث وتطوير الآلات الكهربائية الخضراء بما في ذلك ماكينات الطائرات والسفن والسيارات.

كما سيتم تخصيص 6.7 ملايين جنيه إسترليني إضافية لـ 14 مشروع تساعد في ضمان وصول المشتري النهائي في سلاسل التوريد مثل شركات تصنيع السيارات الكبيرة إلى الأجزاء والمكونات التي يحتاجون إليها لتطوير الماكينات الكهربائية بسهولة.

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18:48ت م

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