شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” نشرتها قبل 14 عامًا.. تجدد قضية اختطاف الطفلة «ابتهال المطيري» والان نبدء بالتفاصيل
وكانت جريدة "اليوم" - حسبما تشير القصاصات الصحفية المرفقة بالخبر - قد نشرت 14 سنة تقريبا قضية اختطاف الطفلة إبتهال المطيري من مواليد 17/12/1423 والتي فقدت بتاريخ 07/03/1427 بعد خروجها من منزل عائلتها في محافظة المجمعة ولم يتم العثور عليها حتى الآن، وكان عمرها يقارب 3 سنوات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.