شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” نشرتها قبل 14 عامًا.. تجدد قضية اختطاف الطفلة «ابتهال المطيري» والان نبدء بالتفاصيل

أعادت"حادثة المخطوفين" التى شهدتها مدينة الدمام في الأيام الماضية - والتى شغلت وسائل التواصل الاجتماعي كثيرا-، الحديث عن قضية الطفلة "ابتهال المطيري" التى اختفت منذ أكثر من 14 عاما، واحتمال أن تكون احدى المخطوفات.

وكانت جريدة "اليوم" - حسبما تشير القصاصات الصحفية المرفقة بالخبر - قد نشرت 14 سنة تقريبا قضية اختطاف الطفلة إبتهال المطيري من مواليد 17/12/1423 والتي فقدت بتاريخ 07/03/1427 بعد خروجها من منزل عائلتها في محافظة المجمعة ولم يتم العثور عليها حتى الآن، وكان عمرها يقارب 3 سنوات.