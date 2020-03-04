2020-03-04

فيديو.. جريان المياه بعد أمطار الطائف اليوم

متابعات الخليج 365 - الطائف

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الطائف شملت الشرفية ورحاب وريحة والسيل الصغير وبلاد طويرق.

ووثق المواطنون بالفيديو جريان المياه في الشوارع عقب هطول الأمطار اليوم.

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يأتي ذلك فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًا غدًا على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقعت الأرصاد أن تكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

وعن حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر غدًا فسوف تكون جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة في حين ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الخليج العربي.

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