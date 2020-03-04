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التسوية الودية بالرياض تعيد 5.6 ملايين ريال للعمال
إحالة 1108 قضايا تعذر حلها إلى المحاكم العمالية
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوع الأول من رجب من إصدار 59 محضر صلح واسترداد حقوق وأجور متأخرة لعاملين بأكثر من 1.605.491 ريالًا.
كما استردت التسوية الودية خلال الشهر الماضي أكثر من 4 ملايين ريال بالصلح في الدعاوى العمالية، وإحالة 1108 قضايا تعذر الوصول بها للصلح إلى المحاكم العمالية.
وأوضح المدير العام لمكتب الموارد بمنطقة الرياض عبدالكريم بن سعد عسيري أنه عبر نظام “ودي” الإلكتروني بالإمكان رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه إلكترونيًا، وتحديد مواعيد جلسات الدعوى العمالية آليًا دون أي تدخل بشري وفقًا للطاقة الاستيعابية للإدارة، مؤكدًا حرص المكتب على تسخير جميع الإمكانيات التي تهدف إلى خدمة المواطنين والمقيمين بجهودها كافة، مهيبًا بجميع المنشآت عدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال دون سبب مشروع، حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بنظام العمل.
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