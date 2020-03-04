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صندوق النقد: أولوية لتمويل الإجراءات الطبية لمواجهة فيروس كورونا
البنك الدولي يرصد 10 مليارات دولار للإقراض بدون فوائد
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيمنح الأولوية لتمويل الإجراءات الطبية لمواجهة فيروس كورونا في البلدان التي شهدت حالات انتشار واسعة.
وجدد الصندوق التزامه بدعم الدول الأعضاء لمواجهة مخاطر فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم إعادة 60% من الإنتاج في الصين، ونتوقع بلوغه 90% بالأسابيع المقبلة مضيفًا أن الفترة الزمنية وفعالية الرد سيحددان مدى تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي.
من جانبه أعلن البنك الدولي أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي سيلحق ضررًا أكبر بالدول الأكثر فقرًا مشيرًا إلى وجود 10 مليارات دولار للإقراض بفائدة صفر في المئة للدول الفقيرة.
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