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فينيسيوس يخطف نجومية لاعب الشهر في ريال مدريد
بعد تألقه اللافت مع الفريق
متابعات الخليج 365 - مروة نبيل
تألق البرازيلي فينيسيوس جونيور بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة الماضية، ليُكلل مجهوده بالحصول على جائزة خاصة.
وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن فوز فينيسيوس بجائزة لاعب الشهر في المرينغي بعدما ظهر بمستوى مميز في المباريات التي خاضها الفريق في فبراير الماضي.
ونافس فينيسيوس على جائزة الأفضل في صفوف ريال مدريد لشهر فبراير، كل من حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، إيسكو وفيدي فالفيردي ورافاييل فاران.
وكان فينيسيوس قد ساهم في فوز ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو الأخير، بعدما سجل هدفًا في شباك الفريق الكتالوني في المباراة التي انتهت بفوز المرينغي بهدفين دون رد.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد رصيده إلى 56 نقطة، ليخطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، وبفارق نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثاني.
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