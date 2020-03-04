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"الضمان الصحي": التأمين الصحي يغطي علاج فيروس كورونا والحالات المشتبه بها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني أنّ العناية الطبية لعلاج الإصابة "بفيروس كورونا المستجد covid-19 " والحالات المشتبه بها ضمن التغطية لوثيقة الضمان الصحي وتشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والأدوية وأي أجهزة أو مواد غير مستثناة بالوثيقة". وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك: "إن فيروس كورونا يقع في دائرة الأمراض المدرجة ضمن منافع الوثيقة، شأنه في ذلك شأن جميع الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي التي تلتزم التغطية التأمينية بعلاجها، مُشدداً على أن المجلس يعمل مع جميع الجهات ذات العلاقة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين تحت مظلة التأمين و شركات التأمين الصحي إضافة إلى المؤسسات الحكومية والخاصة بما يكفل ضمان توفير خدمات التأمين الصحي المناسب للمؤمن لهم والمستفيدين بسرعة ودون أي تأخير وبالشكل الذي يضمن توفير أفضل الخدمات التأمينية لمستحقيها. وأهاب المعارك بجميع المؤمّن لهم الاستفادة من قنوات الاتصال التي أتاحها المجلس للرد على التساؤلات كافة وتلقّي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى وذلك من خلال إحدى القنوات التالية: الرقم الموحد 920001177 ، أو البوابة الإلكترونية: www.cchi.gov.sa ، أو البريد الإلكتروني [email protected] ، أو تطبيق الهواتف الذكية، إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي: (تويتر، فيس بوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس.



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