السعودية | سلطان عُمان يبحث العلاقات الثنائية مع نائب وزير الدفاع السعودي

شكرا لقرائتكم سلطان عُمان يبحث العلاقات الثنائية مع نائب وزير الدفاع السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عُمان في مسقط، الأربعاء، نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، في إطار زيارته الرسمية لسلطنة عُمان.

ونقل نائب وزير الدفاع السعودي، خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إلى سلطان عمان.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع السعودية بسلطنة عمان، وبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.