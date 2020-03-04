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نفت وزيرة التعليم الإيطالية لوتشيا اتسولينا إصدار أي قرار لإغلاق المدارس في كل أنحاء البلاد؛ بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
ونقلت وكالتا "انسا" و"ادنكرونوس" للأنباء اليوم عن اتسولينا قولها:" ليس هناك إغلاقات حتى الآن"، ومن المنتظر أن يصدر قرار حول هذا الموضوع خلال الساعات المقبلة.
وكانت وسائل إعلام إيطالية قد ذكرت في وقت سابق أن الحكومة أغلقت المدارس والكليات في المناطق الأكثر تضرراً في شمال البلاد قبل نحو عشرة أيام، وفرضت حجراً صحياً على عدة بلدات في بؤرة التفشي.
وزيرة التعليم الإيطالية فيروس كورونا الجديد
04 مارس 2020 - 9 رجب 1441 06:12 PM
فيما أكدت وسائل إعلام هناك الخبروزيرة التعليم الإيطالية: لم يصدر قرار بعد بإغلاق المدارس بسبب "كورونا"
نفت وزيرة التعليم الإيطالية لوتشيا اتسولينا إصدار أي قرار لإغلاق المدارس في كل أنحاء البلاد؛ بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
ونقلت وكالتا "انسا" و"ادنكرونوس" للأنباء اليوم عن اتسولينا قولها:" ليس هناك إغلاقات حتى الآن"، ومن المنتظر أن يصدر قرار حول هذا الموضوع خلال الساعات المقبلة.
وكانت وسائل إعلام إيطالية قد ذكرت في وقت سابق أن الحكومة أغلقت المدارس والكليات في المناطق الأكثر تضرراً في شمال البلاد قبل نحو عشرة أيام، وفرضت حجراً صحياً على عدة بلدات في بؤرة التفشي.
، وزيرة التعليم الإيطالية: لم يصدر قرار بعد بإغلاق المدارس بسبب "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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