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حذر عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، من إيذاء المسلمين والمسلمات من خلال نشر الشائعات حول مرض كورونا وانتشاره، وذلك في رد على سؤال له عبر برنامج سؤال على الهاتف.
وقال الشيخ: إن الله تعالى يقول: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون).
وتابع بقوله: يا أحبابي، بارك الله فيكم ينبغي للمسلم أن يكف لسانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: وهل يكبّ الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم.
وأردف: حصائد اللسان هذه مصيبة توصل الإنسان إلى جهنم؛ فعلى المسلم يا أحبابي أن يحفظ لسانه وألا يؤذي أحدًا بالتخويف، ورب العالمين يقول: "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا".عبدالله المطلق فيروس كورونا الجديد
04 مارس 2020 - 9 رجب 1441 05:50 PM
ردًّا على سؤال له عبر برنامج "سؤال على الهاتف"
حذر عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، من إيذاء المسلمين والمسلمات من خلال نشر الشائعات حول مرض كورونا وانتشاره، وذلك في رد على سؤال له عبر برنامج سؤال على الهاتف.
وقال الشيخ: إن الله تعالى يقول: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون).
وتابع بقوله: يا أحبابي، بارك الله فيكم ينبغي للمسلم أن يكف لسانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: وهل يكبّ الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم.
وأردف: حصائد اللسان هذه مصيبة توصل الإنسان إلى جهنم؛ فعلى المسلم يا أحبابي أن يحفظ لسانه وألا يؤذي أحدًا بالتخويف، ورب العالمين يقول: "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا".
، "المطلق" يحذر من نشر الشائعات حول انتشار فيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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