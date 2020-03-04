، ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة بكورونا المستجدّ في بريطانيا إلى 85 حالة ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما حذّر كبير الأطباء أن يصبح الفيروس وباءً يصيب 80% من السكان

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا، إلى 85 حالة بعد تأكيد 34 حالة جديدة اليوم.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال مخاطبته مجلسَ العموم عن تعديل لوائح التعويضات المالية القانونية لمن يتغيبون عن العمل بسبب الإصابة بالفيروس، لتشمل بدء صرف التعويض ابتداءً من أول يوم للغياب، بدلاً عن اليوم الرابع كما هو معمول به حالياً.

كما حذّر كبير الأطباء في إنجلترا في وقت سابق، بأنه "من المرجح" أن يصبح الفيروس وباءً في المملكة المتحدة وربما يصيب 80% من السكان.بريطانيا فيروس كورونا الجديد