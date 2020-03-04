، نائب أمير جازان يؤكد على تقديم الدعم لجميع أعمال فريق التعداد السكاني ،

محمد بن مسعود - الدمام - وجه مختلف الجهات الحكومية بالتعاون

أكّد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، دعم إمارة المنطقة لجميع أعمال فريق التعداد السكاني.

ووجه مختلف الجهات الحكومية بتسخير جميع الإمكانات والتعاون التام مع أعضاء الفريق لإنجاح أعمالهم؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - بتقديم كل ما يحقق التنمية الشاملة والراحة والرفاهية والأمن للمواطن والمقيم, متمنيًا التوفيق والسداد لفريق التعداد في القيام بالمهام المناطة بهم على أفضل وجه.

جاء ذلك خلال استقباله لمشرف التعداد السكاني بمنطقة جازان، علي الحمدي، وأعضاء فريق التعداد السكاني بالمنطقة.

واطلع الأمير محمد بن عبد العزيز، في مستهل اللقاء، على خطة تعداد المنطقة، وآخر استعدادات تنفيذها لأعمال التعداد بمدن ومحافظات ومراكز وقرى المنطقة، مشيدًا بدور الهيئة العامة للإحصاء في تقديم بيانات وإحصاءات محدثة لكل الجهات الحكومية.

من جهته أعرب مدير فريق التعداد بمنطقة جازان، عن سعادته وكل زملائه أعضاء الفريق بلقاء نائب أمير المنطقة، وما استمعوا إليه من توجيهات تؤكد أهمية التعداد ومخرجاته التي ستعود بالنفع والفائدة على تنمية الوطن ورفاهة ورغد عيش المواطن.

نائب أمير جازان التعداد السكاني