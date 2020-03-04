شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك ضئيل لحكومة معين عبدالملك تجاه ما يحصل في الجوف وللوقوف أمام مخطط الهجوم على مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقد الفريق الحكومي المكلف بزيارة محافظة مأرب برئاسة وزير الادارة المحلية عبدالرقيب فتح اليوم لقاء موسعا اليوم بقيادة وأعضاء السلطة المحلية.

وفي اللقاء الذي ضم وزير الاوقاف والارشاد الدكتور محمد عطية، ومحافظ مارب سلطان العرادة ونائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحوان، ونائب وزير الشباب والرياضة الدكتور منير الوجيه، ووكيل وزارة الشباب والرياضة احمد ربيع، اشار وزير الادارة المحلية الى ان زيارة الوفد الحكومي للمحافظة تأتي كمقدمة لزيارة بقية الوزراء بناء على توجيهات القيادة السياسية من اجل اسناد الجيش الوطني في المعركة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية للانطلاق نحو تحرير عاصمة محافظة الجوف ومن ثم العاصمة صنعاء.

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وأشار الى ان الفريق الحكومي سيعمل على مساندة جهود السلطة المحلية بمحافظة مأرب في عملية التنمية ومواجهة التحديات التي فرضتها المرحلة خاصة ما يتعلق باحتياجات النازحين وموجات النزوح المستمرة الى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة فيها.

وشدد وزير الادارة المحلية على ضرورة تكاتف الجهود من اجل مواجهة التحديات الماثلة حاليا وتشمل التحدي العسكري والامني، والتحدي التنموي، والتحدي الاغاثي الانساني والتي تتطلب تضافر كافة الجهود المحلية ومن الحكومة والاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

واكد على اهمية وحدة الصف لمواجهة المشروع الايراني في اليمن عبر ذراعه الحوثي انقلب على خيار اليمنيين في مؤتمر الحوار الوطني باقامة دولة اتحادية تحكم بقوة القانون وليس بقانون القوة.

وكان محافظ مأرب اكد ان المحافظة قطعت شوطا في التنمية وتطوير الخدمات والبنى التحتية.. مشيرا الى التحديات الانسانية التي تواجهها جراء زيادة تدفق النازحين والتي تحتاج الى تظافر جهود الجميع.. مؤكدا ان محافظة مأرب ستظل ثابتة ثبوت الجبال الرواسي وعلى استعداد لاستقبال المزيد من النازحين وستقدم كل ما لديها من اجل تأمين روعاتهم وتخفيف معاناتهم وتغطية احتياجاتهم.