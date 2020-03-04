تأجيل عقد الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة

أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إرجاء عقد الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة، التي كان من المزمع عقدها خلال الفترة من 7-9 مارس/ آذار الجاري في مدينة جدة السعودية.

وأشارت الأمانة العامة في بيان وصل "سوا" نسخة عنه اليوم الأربعاء، إلى أن تأجيل موعد انعقاد الاجتماع إلى إشعار آخر جاء بناء على طلب المملكة العربية السعودية وبسبب "الظروف الراهنة".

وكان من المنتظر أن يشهد الاجتماع توقيع اتفاقية " القدس عاصمة الرياضة للدول الإسلامية للعام 2020" بين كل من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، واللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.