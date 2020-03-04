وقَّعت «نيوم»، اتفاق شراكة مع فريق مرسيدس- بنز أي كيو فورمولا أي ذي السمعة العالمية المرموقة؛ لإتاحة بناء علاقة تمتد لعدة مواسم، تمهّد لنقل المعرفة وتعزيز فرص التدريب، وإقامة مشاريع جديدة واعدة.
وفي وقت سابق، قال نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة «نيوم»، إن المدينة ستكون أول مكان في العالم يعتمد على «الرقمنة» بشكل كامل، وستكون أول مكان مشغل بالطاقة بنسبة 100%، من خلال الاعتماد على نظام محمي بشكل كامل.
وأوضح أن «نيوم» تسعى لاستقطاب مليون ساكن بحلول 2030، ولهذا تم تطوير حزم كبيرة من الخطط الرقمية لهم؛ ابتداء من التعاملات الإلكترونية لكل نواحي الحياة، مبينًا أنه سيكون آلاف المفاهيم الرقمية، التي سيضعها العالم نصب عينيه في هذه المنطقة، التي ستكون القوة المؤثرة في هذا المجال، وفقًا لما نقلته «الاقتصادية».
وأكَّد النصر أن إدارة «نيوم» ستستخدم الأجهزة الحديثة للأمن السيبراني، وتعمل على خطة لتدريب آلاف المواطنين، الذين ستستثمر فيهم؛ لتقديم الخدمة في المدينة، تعزيزًا للسلامة الرقمية لإنشاء مدينة آمنة؛ بدءًا من مرحلة التصميم.
اقرأ أيضا
«نيوم» تعزز قدراتها في الأمن السيبراني باتفاقيات تدريب للكوادر الوطنية
بالصور.. بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين على برنامج «نيوم» للابتعاث الداخلي
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. «نيوم» توقع اتفاق شراكة مع فريق مرسيدس- بنز أي كيو فورمولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.