بالصور.. «نيوم» توقع اتفاق شراكة مع فريق مرسيدس- بنز أي كيو فورمولا

وقَّعت «نيوم»، اتفاق شراكة مع فريق مرسيدس- بنز أي كيو فورمولا أي ذي السمعة العالمية المرموقة؛ لإتاحة بناء علاقة تمتد لعدة مواسم، تمهّد لنقل المعرفة وتعزيز فرص التدريب، وإقامة مشاريع جديدة واعدة.

وفي وقت سابق، قال نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة «نيوم»، إن المدينة ستكون أول مكان في العالم يعتمد على «الرقمنة» بشكل كامل، وستكون أول مكان مشغل بالطاقة بنسبة 100%، من خلال الاعتماد على نظام محمي بشكل كامل.

وأوضح أن «نيوم» تسعى لاستقطاب مليون ساكن بحلول 2030، ولهذا تم تطوير حزم كبيرة من الخطط الرقمية لهم؛ ابتداء من التعاملات الإلكترونية لكل نواحي الحياة، مبينًا أنه سيكون آلاف المفاهيم الرقمية، التي سيضعها العالم نصب عينيه في هذه المنطقة، التي ستكون القوة المؤثرة في هذا المجال، وفقًا لما نقلته «الاقتصادية».

وأكَّد النصر أن إدارة «نيوم» ستستخدم الأجهزة الحديثة للأمن السيبراني، وتعمل على خطة لتدريب آلاف المواطنين، الذين ستستثمر فيهم؛ لتقديم الخدمة في المدينة، تعزيزًا للسلامة الرقمية لإنشاء مدينة آمنة؛ بدءًا من مرحلة التصميم.

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