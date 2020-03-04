قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم الأربعاء هو أول أيام عقرب الدسم، وبعد 13 يومًا تنتهي نجوم العقارب.
وأضاف، في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع «تويتر»: «خلال هذه الأيام، تطلع نخلة البرنية.. وأهالينا بالحجار -الله يرحمهم- يقولون: (إذا طلعت البرنية أطلع للحوش بدون بطانية، وإذا دخل سعد السعود لانت الجلود واخضرَّ كل عود)».
وأشار إلى أن تلك الفترة سيكثر فيها طلوع النخل، وهو مؤشر على نهاية البرد القارس. والبرد يسمى في تلك الأيام «بياع الخبل عباته»؛ حيث يوهم الناس بأن الصيف قد حان، لكن يرجع ويأتي البرد من جديد، وتابع: «بانتهاء موسم العقارب ينتهي موسم الفقع».
كانت هذه تفاصيل خبر الزعاق يتوقع موعد نهاية موسم البرد القارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.