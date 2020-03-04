الزعاق يتوقع موعد نهاية موسم البرد القارس

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم الأربعاء هو أول أيام عقرب الدسم، وبعد 13 يومًا تنتهي نجوم العقارب.

وأضاف، في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع «تويتر»: «خلال هذه الأيام، تطلع نخلة البرنية.. وأهالينا بالحجار -الله يرحمهم- يقولون: (إذا طلعت البرنية أطلع للحوش بدون بطانية، وإذا دخل سعد السعود لانت الجلود واخضرَّ كل عود)».

وأشار إلى أن تلك الفترة سيكثر فيها طلوع النخل، وهو مؤشر على نهاية البرد القارس. والبرد يسمى في تلك الأيام «بياع الخبل عباته»؛ حيث يوهم الناس بأن الصيف قد حان، لكن يرجع ويأتي البرد من جديد، وتابع: «بانتهاء موسم العقارب ينتهي موسم الفقع».