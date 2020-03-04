شرطة الرياض تطيح بشاب أطلق النار في المزاحمية

أطاحت شرطة منطقة الرياض بمواطن أطلق النار في الهواء بالمزاحمية، بالمخالفة للأنظمة. وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة إنه بالإشارة إلى ما نشره أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شاب بإطلاق عيار ناري في الهواء من سلاح مسدس متفاخرًا بين أوساط الشباب في محافظة المزاحمية فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، بناء على نتائج المتابعة الأمنية، وهو مواطن بالعقد الثاني من العمر، وضبط السلاح المستخدم. وبيّن المتحدث الإعلامي أنه جرى إيقاف الشاب واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة. اقرأ أيضًا: Advertisements شرطة الرياض: القبض على 7 وافدين تورطوا في مشاجرة جماعية شرطة الرياض تكشف ملابسات السطو على مركبة نقل أموال تابعة لـ«الأهلي التجاري»

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