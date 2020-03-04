بالفيديو.. مدني عسير يعلق على واقعة الثعبان الضخم بـ«عقبة ضلع»

أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد لـ«عاجل»، أن فرع المديرية بالمنطقة لم يتلقَّ أي بلاغات بخصوص مقطع الفيديو المتعلق بالثعبان الضخم الذي يظهر في المقطع، مصحوبًا بمعلومة أنه في عقبة ضلع بعسير.
وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بعسير إن «الحالة الموجودة في مقطع الفيديو الخاص بالثعبان، لم تتوافر لدى الدفاع المدني أي معلومات ولم نتلقَّ أي بلاغ بخصوصه».
وتابع المتحدث الرسمي للدفاع المدني بعسير: «لا نعلم مدى صحة الفيديو ولا توقيته.. هذه الحالات ليست من اختصاص جهاز الدفاع المدني».
وقبل تعليق المتحدث الرسمي للدفاع المدني بعسير على المقطع، تم تداول الفيديو عبر وسائل التواصل، مع الإشارة إلى أنه في أحد جبال عسير.
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