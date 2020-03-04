بالفيديو.. وزير الصحة: استقرار حالة مصاب كورونا.. وسلامة 51 من مخالطيه

كشف وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، عن استقرار حالة المواطن المصاب بفيروس كورونا، وأكد الوزير «سلامة 51 شخصًا من المخالطين المقربين للمصاب»، مشيرًا إلى أنه تم حصر جميع المخالطين للمريض وعددهم 70 حيث تم أخذ عينات 51 شخصًا من المقربين منه وظهرت جميعها سلبية، على أن يتم فحص إعلان نتائج البقية لاحقًا مع متابعة جميع حالات المخالطين خلال الأسابيع القادمة لضمان سلامتهم وعدم ظهور أي أعرض.

وأشار إلى أن اللجنة المشكلة من خادم الحرمين الشريفين والمكونة من 17 جهة مختلفة، تجتمع بشكل يومي مع وجود تنسيق كامل بين جميع أعضائها والجهات الحكومية التي يمثلونها لحماية وطننا من فيروس كرونا المستجد.

وأكد الوزير، في وقت سابق، أن الإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من ظهور فيروس كورونا الجديد مستمرة، وقال الربيعة عبر حسابه بموقع «تويتر»: أتقدم بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على حرصهما واهتمامهما ودعمهما الكبير للجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا الجديد، واستكمل وزير الصحة: «أطمئن الجميع بأن الإجراءات الاحترازية والوقائية مستمرة»، مشيرًا إلى أن سلامة المواطن والمقيم أولوية لدى الوزارة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، الاثنين، «ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد/Covid-19، لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين».

وبحسب الوزارة: «لم يفصح المواطن عند المنفذ السعودي عن تواجده»، وأنه «في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى لمباشرة الحالة».

وأضافت وزارة الصحة أن «فرق مكافحة العدوى بادرت في الحال بالتحرك للكشف على المواطن، وأخذت عيّنة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس»، وطمأنت الجميع بأن «الحالة معزولة حاليًا في المستشفى، وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة».

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ووفق وزارة الصحة، فقد «جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العيّنات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص».

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