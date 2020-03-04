رئيس هيئة حقوق الإنسان: يجب توفير محام للنزيل وتطبيق نظام الأحداث

تفقّد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد صالح العواد، خلال زيارة لدار الملاحظة الاجتماعية بمدينة الرياض، أوضاع أماكن إيواء النزلاء، والخدمات التعليمية والتدريبية المقدمة لهم. ونوّه بالجهود المبذولة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومستوى الخدمات التي تقدمها، مؤكدا أهمية مواصلة تعزيز برامج التأهيل والتدريب للنزلاء، بما يضمن إعادة دمجهم في المجتمع، وأهمية توسيع الاعتماد على العقوبات البديلة كإحدى وسائل الإصلاح والتقويم، إضافة إلى تكريس اللجوء إلى التدابير غير الاحتجازية بالنسبة للمتهمين، بما يضمن عدم اللجوء إلى التوقيف أو السجن إلا في أضيق الحدود. وخلال الزيارة تفقد رئيس هيئة حقوق الإنسان مرافق الدار، والتقى المسؤولين في تلك المرافق، واستمع منهم عن الخدمات المقدمة لنزلاء الدار. وأكد العواد أهمية وجود محام للنزيل لمراجعة إجراءات قضيته، ومساعدته قانونيا، كما شدد على ضرورة تطبيق نظام الأحداث، والأخذ بجميع ما ورد فيه من نصوص تؤكد حقوق الحدث، وتسهم في تأهيله.



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