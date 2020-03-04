السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 85 حالة



لندن 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 85 حالة بعد تأكيد 34 حالة جديدة اليوم.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مخاطبته مجلس العموم عن تعديل لوائح التعويضات المالية القانونية لمن يتغيبون عن العمل بسبب الإصابة بالفيروس لتشمل بدء صرف التعويض ابتداءً من أول يوم للغياب بدلاً عن اليوم الرابع كما هو معمول به حالياً.

كما حذّر كبير الأطباء في إنجلترا في وقت سابق أنه "من المرجح" أن يصبح الفيروس وباء في المملكة المتحدة وربما يصيب 80 % من السكان.

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17:46ت م

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