السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تحقق شهادة الاعتماد الدولي لمختبر المواد



مكة المكرمة في 09 رجب 1441 ه الموافق 04 مارس 2020 م واس

حصل مختبر المواد بأمانة العاصمة المقدسة على الاعتماد الدولي وفقاً للمواصفات العالمية للمختبرات ISO/IEC 17025:2017 من مركز الإمارات العالمي للاعتماد بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للمشاريع المهندس زهير بن عبدالرحمن سقاط أن الاعتماد جاء بعد أن حققت الإدارة العامة للطرق متطلبات خدمات فحص الطرق لتتماشى مع المعايير العالمية في إدارة المختبرات، بما يضمن كفاءة وموثوقية نتائج المختبر ليساهم في رفع ديمومة المواد المستخدمة في مشاريع العاصمة المقدسة، ويدعم أعمال ضبط وتأكيد الجودة وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة .

وأكد أن توجيه معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وتوفير بيئة العمل المناسبة، كان لهما أكبر الأثر في تحقيق هذا الاعتماد الدولي والذي يأتي امتداداً للعديد من الإنجازات التي حققتها الأمانة لتطبيق أفضل الممارسات العلمية على أرض الواقع. مشيرا إلى متابعة الشركات والجهات الخدمية لضمان تحقيق الجودة والأداء المتميز في الأعمال الإسفلتية وتنفيذ الطرق وردم الحفريات باستخدام أحدث التقنيات والمواد المطابقة للمواصفات، لتقديم خدمات بلدية راقية، وتأسيس بنية تحتية متطورة لساكني أم القرى .

// انتهى //

17:07ت م

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