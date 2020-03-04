السعودية اليوم / مدير جامعة أم القرى يدشن 13 مشروعا بحثيا في مجال التقنية والابتكار



مكة المكرمة ٩ رجب ١٤٤١هٰـ الموافق ٤ مارس ٢٠٢٠م واس

دشن معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل اليوم 13 مشروعا بحثيا ضمن برنامج الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والابتكار "معرفة"، الممول من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

جاء ذلك خلال اجتماع معاليه مع وحدة العلوم والتقنية بالجامعة، بحضور مدير الوحدة الدكتور عماد فلمبان ومنسوبي الوحدة، حيث شهد الاجتماع، تدشين بوابتي البيانات لوحدة العلوم والتقنية، وبوابة المخرجات العلمية لبرنامج "معرفة"، والتي تضم قاعدة من البيانات والإحصاءات عن الأوراق العلمية المشورة في دعم أبحاث التقنية والابتكار.

يذكر أن المشاريع الـ13 توزعت بواقع 6 أبحاث لمجالات التقنية الطبية والصحية، و4 أبحاث في مجال الأبحاث الإلكترونية وتقنية المعلومات، و 3 أبحاث للطاقة والتقنية البيئية، وبحثين في مجال الرياضيات والفيزياء.

وكرم الدكتور بافيل المدير الرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة الدكتور فيصل العلاف وعميد عمادة البحث العلمي سابقاً الدكتور عبدالرحمن الأهدل نظير جهودهم في إدارة وحدة العلوم والتقنية في الأعوام السابقة، كما كرم معاليه منسوبي الوحدة تقديرا للجهود المبذولة في خدمة الباحثين.

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17:00ت م

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