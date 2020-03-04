السعودية اليوم / 175 زيارة رقابية نفذتها بلدية محافظة الخبر



الدمام 9 رجب 1441هـ الموافق 4 مارس 2020 م واس

أسفرت الحملات التفتيشية التي نفذتها إدارة الرقابة النسائية في بلدية محافظة الخبر خلال النصف الأول للعام الهجري الحالي، عن إنذار 199 منشأة، وتحرير 241 مخالفة، فيما بلغ عدد الزيارات الرقابية 175 زيارة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي، أن الحملات الرقابية شملت 768 منشأة، بهدف التأكد مدى التزامها وتطبيقها للاشتراطات والأنظمة، مبينًا أنه جرى خلال هذه الفترة إغلاق 3 منشآت، ومصادرة 112 مادة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وأفاد أن أكثر المخالفات التي تم رصدها عدم توفر البطاقات الصحية أو انتهاءها، وعدم تعقيم الأدوات، وجود سكن عاملات داخل المنشأة، ومواد منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، عدم وجود قائمة الأسعار، سوء تخزين المواد، انتهاء سجل الرقابة، مؤكدا أن البلدية لن تتهاون مع المنشآت النسائية المخالفة للاشتراطات الصحية التي تعرض الصحة والسلامة العامة للخطر.

// انتهى//

16:53ت م

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