السعودية اليوم / سمو الأمير حسام بن سعود يزور مشروع مول الباحة التجاري



الباحة 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، دعمه لرجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار في المنطقة من خلال تقديم كل التسهيلات والدعم اللازم.

وأوضح سموه في تصريح صحفي خلال تفقده اليوم مشروع مول الباحة التجاري الواقع على طريق المطار الجاري تنفيذه حالياً، أن المنطقة مقبلة على فرص واعدة تندرج في إطار الإستراتيجية المحلية للباحة وتتناغم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، مؤكداً أنه لن يألوا جهداً في المتابعة والمراجعة للوزارات لاستكمال البنية التحتية بما يعزز مقومات الاستثمار.

وتطلع سمو أمير الباحة إلى المزيد تجاه تفعيل دور المستثمرين في تنمية المنطقة والتفاعل مع تسويق المواقع الاستثمارية، مثمناً للمستثمر حسن معجب الحويزي إقامة مركز تجاري بالباحة ،حاثاً سموه جميع المسئولين بالمنطقة على ضرورة التعاون وتقديم متطلبات المستثمرين كافة لتحفيزهم واستقطابهم.

وشاهد سموه خلال الزيارة عدد من اللوحات التي توضح مكونات وتفاصيل المول التجاري، مسمعاً إلى شرح من مصمم المشروع وشريك المستثمر المهندس سعيد الغامدي عن تفاصيل المشروع الذي يقع على مساحة تقدر بنحو 45 ألف متر مربع ويتكون من ثلاثة أدوار ودور تسوية ، ومعد لضم ما يقارب ٢٢٠ محلاً تجارياً تشمل تجارة التجزئة مثل الإكسسوارات والعطورات والتجميل، إلى جانب الترفية والمطاعم البالغ عددها 14 مطعماً عالمياً و 13 مطعماً من المطاعم الصغيرة و9 معارض كبيرة ، وجلسات للعائلات ، ونحو 1400 موقف للسيارات.

كما شاهد سموه عرضاً مرئياً عن المشروع الذي سيتم افتتاحه بشكل مبدئي في فصل الصيف القادم بمشيئة الله.

بعد ذلك تجول سموه في المول التجاري مستمعاً إلى شرح من أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط ومن المستثمر عن المشروع وما وصل إليه من نسبة الإنجاز .

وفي ختام الزيارة تسلم سمو أمير الباحة عدد من الهدايا التذكارية مقدمة من أمين المنطقة والمستثمر .

وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط حرص سمو أمير المنطقة ومتابعته الدقيقة لتنفيذ المشروع الذي نفذ بكل دقة وجودة، مشيداً بجهود المقاول والمستثمر في سرعة الإنجاز خلال الفترة الماضية، مفيداً أنه سيدشن هذا المشروع خلال أربعة أو خمسة أشهر بأذن الله.

وبين أن هذا المول هو الأكبر في المنطقة الجنوبية من حيث المساحة والمرافق والخدمات ، وسيكون السوق منتجع لأهالي منطقة الباحة وزوارها في الصيف أو الشتاء ، مشيراً إلى أن المول يضم مواقع مخصص للسينما والترفيه والمطاعم وماركات عالمية, مفيدا أن الجميع في المنطقة يعمل لمواكبة التطوير والتنمية في منطقة الباحة.

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16:44ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.