السعودية اليوم / تعليم مكة المكرمة ينظم فعاليات البرنامج الوزاري مهارات وأدوات



مكة المكرمة 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

نظمت بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بإدارة الإشراف التربوي قسم العلوم الإدارية اليوم, فعاليات البرنامج الوزاري مهارات وأدوات رفع المستوى التحصيلي الدراسي لمقررات العلوم الإدارية بعنوان "نحو نهضة واعدة ٣", ويستمر يومين, وذلك في مقر الإدارة -بنات- بالعاصمة المقدسة.

وأوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مديرة الإشراف التربوي لمياء بنت عبدالعزيز بشاور, أن البرنامج يهدف إلى عرض التجارب النوعية لمهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل الدراسي للطالبات في مقررات العلوم الإدارية وإكساب المعلمات المهارات والأدوات الداعمة لرفع مستوى تحصيل الطالبات في مقررات العلوم الإدارية ودعم توجهاتهن للأحداث الاقتصادية والمهنية والإدارية لرؤية ٢٠٣٠ للمملكة من خلال التوظيف النوعي لأدوات التقويم المختلفة .

وبينت أن البرنامج استهدف معلمات العلوم الإدارية المتخصصات في المدارس الحكومية والأهلية والمعلمات المسند لهن تدريس مقررات العلوم الإدارية من قسم مهارات البحث والمعلومات بقسم العلوم الإدارية حيث بلغ عدد الحاضرات 50 ما بين رئيسات أقسام ومشرفات ومعلمات علوم إدارية.

بعد ذلك تم تداول جلسات الملتقى التي بدأت في اليوم الأول بالإجراءات التصحيحية وفق مصفوفة نواتج التعلم والتي تهدف إلى عرض أهم الاجراءات التصحيحية لمصفوفة نواتج التعلم، وفي الجلسة الثانية تم التطرق إلى إضاءات في التعلم النشط التي تهدف إلى عرض أبرز المهارات التدريبية الداعمة لممارسات المعلمات في التعلم النشط, وفي الجلسة الثالثة تم التطرق إلى مهارات وتطبيقات في تدريس وحدة العرض والطلب بمقرر العلوم الإدارية الهادفة إلى تمكين مهارات وتطبيقات في تدريس وحدة العرض والطلب بمقررات العلوم الإدارية.

كما طرح خلال الجلسة الرابعة أهمية أسلوب دراسة الحالة في تنمية مهارات التفكير العليا لطالبات المرحلة الثانوية وتهدف إلى إكساب المعلمات مهارات دراسة الحالة لدعم التفكير والتحصيل الدراسي عن مقررات العلوم الإدارية, كذلك ستطرح مهارات تنفيذ أداة المهام الأدائية في مقررات العلوم الإدارية من خلال تمكين المعلمات من مهارات تنفيذ ومتابعة الطالبات لإدارة المهام الأدائية في مقررات العلوم الإدارية التربية المهنية ، فيما طرحت مهارات تنفيذ أداة المهام الأدائية في مقررات العلوم الإدارية وتهدف إلى تمكين المعلمات من مهارات تنفيذ ومتابعة الطالبات لإدارة المهام الأدائية في مقرري العلوم الإدارية والمهارات الإدارية.

كما سيتم خلال اليوم الثاني تداول عدة جلسات تتضمن أدوات ومهارات صياغة وإعداد الأسئلة في مقررات العلوم الإدارية التي تضمنت أهدافها تمكين المعلمات من أسس وضوابط صياغة وإعداد الأسئلة في مقررات العلوم الإدارية، وفي الجلسة الثانية سيتم تداول مهارات إعداد وتنفيذ أداة البحث في مقررات العلوم الإدارية التي تهدف إلى تمكين المعلمات من مهارات إعداد ومتابعة أبحاث الطالبات في مقررات العلوم الإدارية, كما سيتم تداول مهارات كتابة التقارير في مقررات العلوم الإدارية التي تهدف إلى تمكين المعلمات من مهارات تنفيذ ومتابعة الطالبات لأداة التقارير في مقررات العلوم الإدارية، وخلال الجلسة الثالثة سيتم تناول مهارات وأدوات تدريس وحدة الناتج القومي والدخل القومي بمقرر علوم إدارية ٢ التي هدفت إلى تمكين المعلمات من مهارات تدريس الوحدة الرابعة لمقرر علوم إدارية, وفي الجلسة الرابعة ( برنامج good notes ) وإدارة سجلات متابعة الطالبات إلكترونياً التي هدفت إلى تمكين المعلمات من المهارات التقنية لإعداد سجلات متابعة الطالبات في مقررات العلوم الإدارية,

وانتهت الجلسة الرابعة بمهارات إعداد وتنفيذ أداة المشروعات البحثية في مقررات العلوم الإدارية التي تهدف إلى تمكين المعلمات من مهارات تنفيذ ومتابعة الطالبات لأداة المشروعات البحثية في مقررات التربية المهنية والإدارية التدريب العملي.

// انتهى //

16:41ت م

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