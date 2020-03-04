

المدينة المنورة 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عيد بن عياد الردادي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بالتدريب التقني والمهني بالمنطقة بالإضافة إلى استعراض البرامج التقنية التي تقدمها المؤسسة للمستفيدين والمستفيدات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع والمساهمة في تذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ برامج المؤسسة بالمنطقة.

كما أطلع سمو أمير المنطقة على عرض عن البرنامج والمسارات التدريبية التقنية التي تعتزم المؤسسة إطلاقها خلال الفترة المقبلة لخدمة منظومة التنمية المستدامة في ظل التوجهات الاستراتيجية للمنطقة.

// انتهى //

16:39ت م

0222





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة المدينة المنورة يلتقي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.