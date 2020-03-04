السعودية اليوم / إيطاليا تغلق المدارس في جميع أنحاء البلاد



روما 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

قررت الحكومة الإيطالية اليوم، غلق المدارس في جميع أنحاء البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الحكومة أغلقت المدارس والكليات في المناطق الأكثر تضرراً في شمال البلاد قبل نحو عشرة أيام وفرضت حجراً صحياً على عدة بلدات في بؤرة التفشي، لكن العدوى واصلت الانتشار حيث بلغ عدد الوفيات 79 على الأقل إضافة إلى إصابة أكثر من 2500 شخص.

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16:39ت م

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