السعودية اليوم / مديرو الجامعات الجنوبية يعقدون اجتماعهم التنسيقي الثاني بجامعة بيشة



أبهـا 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

عقد أصحاب المعالي مديرو جامعات الملك خالد وجازان والباحة ونجران وبيشة في مقر جامعة بيشة اليوم الاجتماع التنسيقي الثاني للجامعات الحكومية بالمنطقة الجنوبية، بحضور وكلاء الجامعات ووكلاء الشؤون التعليمية ومسؤولي وحدات التوعية الفكرية وإدارات كفاءة الإنفاق.

وألقى معالي مدير جامعة بيشة الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي كلمة في بداية الاجتماع رحب فيها بأصحاب المعالي والحضور الكرام، موضحًا أن الجامعة تتشرف باستضافة الاجتماع التنسيقي الثاني للجامعات الجنوبية الذي يأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وتنفيذ توجيهات معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة عدة موضوعات منها سياسة القبول في الجامعات الجنوبية، والفصل الصيفي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات التوعية الفكرية وكفاءة الإنفاق، والاستفادة المتبادلة من خبرات أعضاء هيئة التدريس.

ورفع الدكتور نقادي في ختام كلمته باسمه واسم الحضور جزيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير

بعد ذلك جرى عقد 4 اجتماعات: الأول بحث الموضوعات المشتركة لوكلاء الجامعات، والثاني بحث موضوعات تطوير البرامج الأكاديمية لوكلاء الشؤون التعليمة بالجامعات، والثالث ناقش التعاون في مجالات الأمن الفكري لمسؤولي وحدات التوعية الفكرية بالجامعات، والرابع تعلق بتبادل الخبرات في مجالات كفاءة الإنفاق.

وأوصى المجتمعون بتشكيل لجنة عليا مكونة من وكلاء الجامعات الخمس تتولى التنسيق المشترك والمتواصل فيما بينها، ودراسة التوصيات التي تمخضت عن الاجتماع للرفع بها لأصحاب المعالي مديري الجامعات لاعتمادها, كما تم الاتفاق على استضافة جامعة الباحة الاجتماع التنسيقي الثالث.

// انتهى //

16:38ت م

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أبهـا 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واسعقد أصحاب المعالي مديرو جامعات الملك خالد وجازان والباحة ونجران وبيشة في مقر جامعة بيشة اليوم الاجتماع التنسيقي الثاني للجامعات الحكومية بالمنطقة الجنوبية، بحضور وكلاء الجامعات ووكلاء الشؤون التعليمية ومسؤولي وحدات التوعية الفكرية وإدارات كفاءة الإنفاق.وألقى معالي مدير جامعة بيشة الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي كلمة في بداية الاجتماع رحب فيها بأصحاب المعالي والحضور الكرام، موضحًا أن الجامعة تتشرف باستضافة الاجتماع التنسيقي الثاني للجامعات الجنوبية الذي يأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وتنفيذ توجيهات معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة عدة موضوعات منها سياسة القبول في الجامعات الجنوبية، والفصل الصيفي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات التوعية الفكرية وكفاءة الإنفاق، والاستفادة المتبادلة من خبرات أعضاء هيئة التدريس.ورفع الدكتور نقادي في ختام كلمته باسمه واسم الحضور جزيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على ما تحظى به المؤسسات الأكاديمية من دعم واهتمام ورعاية كريمة مما يمكّنها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها وتعزيز قدراتها العلمية والبحثية، منوهًا بصدور الموافقة الكريمة على اعتماد أول مجلس لشؤون الجامعات وفق نظام الجامعات الجديد الذي يمثل نقلة نوعية في تاريخ التعليم العالي بالمملكة.بعد ذلك جرى عقد 4 اجتماعات: الأول بحث الموضوعات المشتركة لوكلاء الجامعات، والثاني بحث موضوعات تطوير البرامج الأكاديمية لوكلاء الشؤون التعليمة بالجامعات، والثالث ناقش التعاون في مجالات الأمن الفكري لمسؤولي وحدات التوعية الفكرية بالجامعات، والرابع تعلق بتبادل الخبرات في مجالات كفاءة الإنفاق.وأوصى المجتمعون بتشكيل لجنة عليا مكونة من وكلاء الجامعات الخمس تتولى التنسيق المشترك والمتواصل فيما بينها، ودراسة التوصيات التي تمخضت عن الاجتماع للرفع بها لأصحاب المعالي مديري الجامعات لاعتمادها, كما تم الاتفاق على استضافة جامعة الباحة الاجتماع التنسيقي الثالث.// انتهى //16:38ت م0219

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.