السعودية اليوم / تدشين "مركز عالي" لخدمة طلبة الدراسات العليا بأم القرى



مكة المكرمة 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

دشن معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبد الله بافيل اليوم بمقر عمادة الدراسات العليا "مركز عالي" لخدمة طلبة الدراسات العليا بالجامعة، بحضور وكيل الجامعة فريد الغامدي ووكلاء وعمداء كليات الجامعة.

واطلع معاليه على مرافق المركز التي تحتوي على صالة للاجتماعات، وركن مزود بجميع الخدمات الطلابية، واستراحة للاسترخاء، وغرف استذكار منفردة، إضافة لمنطقة مخصصة لموظفي الشؤون الأكاديمية ومسؤولي التسجيل والتخرج لتسهيل تنفيذ معاملات الطلبة.

يذكر أن عدد الكليات المقدمة لبرنامج عالي يصل إلى 18 كلية، تقدم 86 برنامجاً للدراسات العليا بمختلف الدرجات العلمية.

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16:37ت م

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