السعودية اليوم / طلاب من مدارس التميز العلمي بمعادن يزورون مكتب " واس " بالحدود الشمالية



عرعر 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

زار طلاب من مدارس التميز العلمي بمدينة عرعر التابعة لشركة معادن اليوم، مكتب وكالة الأنباء

واستمع الطلاب خلال الزيارة, إلى شرح موجز من مدير المكتب فهد الديدب عن دور "واس" في تغطية جميع المناشط الوطنية، بكل مهنية مصداقية، مبيناً ما يحويه المكتب من أقسام وكيفية إعداد وإرسال الأخبار إلى المركز الرئيس.

// انتهى //

16:34ت م

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عرعر 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واسزار طلاب من مدارس التميز العلمي بمدينة عرعر التابعة لشركة معادن اليوم، مكتب وكالة الأنباء السعودية بمنطقة الحدود الشمالية ، في إطار البرامج المصاحبة لأنشطة المدرسة لهذا العام.واستمع الطلاب خلال الزيارة, إلى شرح موجز من مدير المكتب فهد الديدب عن دور "واس" في تغطية جميع المناشط الوطنية، بكل مهنية مصداقية، مبيناً ما يحويه المكتب من أقسام وكيفية إعداد وإرسال الأخبار إلى المركز الرئيس.// انتهى //16:34ت م0217

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