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السعودية تؤكد استمرار دعمها للشعب الفلسطيني

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 3 مارس 2020

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، استمرار دعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني على الأصعدة كافة، مطالبة بمساءلة قوات الاحتلال إسرائيلية عن كل الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين.

 

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وقال وزير الدولة للإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس"، عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، أن "مجلس الوزراء جدد مطالبة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي والمجلس بسرعة التحرك لضمان حماية الشعب الفلسطيني مما يواجهه من انتهاكات جسيمة".

 

كما طلبت المملكة "مساءلة قوات الاحتلال إسرائيلية عن كل الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين"، مشددة على ضرورة "إلزامها باحترام القانون الدولي، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة"، ومؤكداً "استمرار دعم المملكة ومساندتها للشعب الفلسطيني على الأصعدة كافة".

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