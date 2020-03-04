السعودية | “أبو الأيتام”.. مواطن سعودي سخر حياته لرعاية الأيتام (فيديو)

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 2:06 مساءً, 4 مارس 2020 م
علي الغامدي، رجل سخر حياته لرعاية الأيتام بعد أن فقد شعوره بالأبوة؛ ليقرر تبني أكثر من 7 آلاف طفل في أفريقيا بالرغم من وضعه المادي البسيط.
وبدا الغامدي رحلته في مساعدة وإعالة الأيتام في أفريقيا وآسيا منذ أكثر من 17 عاماً، وبرسالة تهدف إلى بناء الإنسان دون اعتبار اللون أو الجنس أو العرق.
ويتبع الغامدي في رسالته لكفالة الأيتام طرق الأسر البديلة التي تمنح الأيتام الحب والحياة الكريمة، التي افتقدوها مشيراً إلى أنه ضد تربية الأيتام في دور الأيتام قلباً وقالباً؛ ويعتبر تجربته امتداداً لطريق المتطوع الكويتي الراحل الدكتور ” عبدالرحمن السميط”.
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