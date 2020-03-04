شكرا لقرائتكم خبر عن العواد يتفقد "دار الملاحظة" الاجتماعية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد بن صالح العواد أنه وقف اليوم ميدانياً على "دار الملاحظة" الاجتماعية في الرياض، وأضاف عبر تغريدة له على حسابه الشخصي على "تويتر": سعدت بالالتقاء بالمسؤولين عن الدار وبالنزلاء، واطلعت على الخدمات المقدمة لهم خاصة التعليمية والتدريبية، وتم التأكيد على أهمية توفير محام لكل نزيل، والحرص على تطبيق نظام الأحداث لضمان حقوقهم..

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