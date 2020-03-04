شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على صاحب فيديو "إطلاق النار" بالمزاحمية والان نبدء بالتفاصيل

القت شرطة الرياض القبض على مواطن لقيامه بإطلاق النار في الهواء في المزاحمية وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه بالإشارة إلى ماتم نشره عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه قيام شاب بإطلاق عيار ناري في الهواء من سلاح مسدس متفاخراً بين أوساط الشباب في محافظة المزاحمية بما يخالف الأنظمة فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تمكن الأجهزة الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثاني من العمر ، وضبط السلاح المستخدم. وبين المتحدث الإعلامي أنه جرى إيقاف الشاب واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

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