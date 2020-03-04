رئيس وزراء بريطانيا عن "كورونا": "سيكون مرضا خفيفا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتأهب بريطانيا لتفشي أوسع لفيروس كورونا بعد تسجيل البلاد 40 حالة مؤكدة، فيما تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بتدخل الجيش عند الضرورة، لاحتواء الوباء.

بريطانيا تتأهب لتفشي "كورونا" وجونسون يتعهد بتدخل الجيش

كيف يهدد "كورونا" الدوري الإنجليزي؟



وقال جونسون، خلال مؤتمر صحفي برفقة خبراء في مجال الطب، إن بريطانيا على أهبة الاستعداد لمواجهة كورونا.

وتعهد بدعم الجيش البريطاني لجهود مكافحة انتشار كورونا عند الضرورة، إلا أنه أكد الحاجة إلى شهرين على الأقل للوقوف على حجم انتشار وخطورة الفيروس بالبلاد.