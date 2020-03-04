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2020-03-04 فيديو.. هروب خادمة بـ الليموزين في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض وثقت كاميرا مراقبة لحظة هروب خادمة من أحد المنازل في الرياض. Advertisements وأظهر مقطع فيديو متداول الخادمة وهي تخرج من الباب الخلفي للمنزل فيما ينتظرها سائق ليموزين. وهرعت الخادمة إلى المركبة وهي تحمل حقيبة صغيرة في يدها. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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