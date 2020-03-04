- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم فيديو.. هروب خادمة بـ الليموزين في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. هروب خادمة بـ الليموزين في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
وثقت كاميرا مراقبة لحظة هروب خادمة من أحد المنازل في الرياض.
وأظهر مقطع فيديو متداول الخادمة وهي تخرج من الباب الخلفي للمنزل فيما ينتظرها سائق ليموزين.
وهرعت الخادمة إلى المركبة وهي تحمل حقيبة صغيرة في يدها.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. هروب خادمة بـ الليموزين في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.