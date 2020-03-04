فيديو.. أمير عسير يوجه بنقل مريضة ووالدها على طائرته إلى الرياض

2020-03-04

متابعات الخليج 365 - أبها

وجّه أمير عسير، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال، بأن يتم اصطحاب مريضة ووالدها من عسير إلى الرياض على طائرته الخاصة وتعهد بعرض حالتها شخصيًا على وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.



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وانتقد أمير عسير الإهمال الذي تعرضت له هذه المريضة مشيرًا إلى أن هذا لا يُرضي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال أمير عسير موجهًا كلامه لأحد مسؤولي الصحة : “هل تتصور أن الملك سلمان.. اللي هو قائدنا.. اللي ذمتنا كلها تحت أمره.. وحنا نتولى هنا المسؤولية.. هل تتوقع أن يقبل ذلك؟”.

وتابع أمير عسير : “لا يمكن أن تكون حالة هذه البنت قبل دخولي هذا المكان مثل بعد خروجي منه موجهًا بأن يتم نقلها معه على طائرته إلى الرياض”.

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